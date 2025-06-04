Ролан Гаррос-2025. Алькарас обіграв Пола і в півфіналі зіграє з Музетті

Ролан Гаррос-2025. Алькарас обіграв Пола і в півфіналі зіграє з МузеттіУ Парижі (Франція) на другому у сезоні турнірі Великого шолома - Відкритому чемпіонаті Франції по тенісу проходять чвертьфінальні матчі.  

Чинний чемпіон турніру 22-річний іспанець Карлос Алькарас (№2 ATP) у трьох сетах обіграв 28-річного американця Томмі Пола (№12 ATP) з рахунком 6:0, 6:1, 6:4.

Тенісисти грали 1 годину 34 хвилини. Алькарас виграв шість геймів на подачі Пола і не дозволив йому заробити жодного брейк-пойнту. Обидів виконали по три ейси, при цьому Карлос уникнув подвійних помилок, а Томмі тричі помилився при подачі. Тепер в їх особистому протистоянні іспанець лідирує 5-2.

Карлос третій сезон поспіль вийшов у півфінал «Ролан Гарросу».

Наступним суперником Алькараса буде італієць Лоренцо Музетті (№2 ATP), який був сильніший за американця Френсіса Тіафо (№6 ATP) - 6:2, 4:6, 7:5, 6:2.

Раніше іспанець та італієць зустрічались сім разів і шість разів перемогу святкував Алькарас.  

Теніс. Grand Slam-Roland Garros. Париж (Франція). Грунт (відкриті корти). Призовий фонд € 23,485,000. Одиночний разряд. 128 учасників 

1/4 фіналу
Карлос Алькарас (Іспанія, 2) - Томмі Пол (США, 12) - 6:0, 6:1, 6:4
Лоренцо Музетті (Італія, 8) - Френсіс Тіафо (США, 15) –  6:2, 4:6, 7:5, 6:2

 
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