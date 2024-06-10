Рейтинг ATP. Яннік Сіннер став першою ракеткою світу

Чоловіча асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) у понеділок, 10 травня, опублікувала оновлений рейтинг.



Італієць Яннік Сіннер став першою ракеткою світу. На друге місце, після перемоги на Ролан Гаррос-2024, піднявся іспанець Карлос Алькарас, при цьому обидва обійшли серба Новака Джоковича (3-й), який тривалий час очолював рейтинг.

Дев’ятий рядок рейтингу посів австралієць Алекс Де Мінор, піднявшись з 11-го. Топ-10 світового рейтингу замикає болгарин Григор Димитров.



Кращі серед українців займають місця у третій сотні рейтингу. Вісім позицій втратив Віталій Сачко і опустився на 203 рядок. Другий номер українського рейтингу Ілля Марченко залишається на 216-й позиції.



Рейтинг ATP от 10.06.2024 г.

1 (2). Яннік Сіннер (Італія) – 9525 очок

2 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 7300

3 (1). Новак Джокович (Сербія) – 8360

4 (4). Олександр Зверєв (Німеччина) – 6885

5 (5). Даніїл Медведєв (нейтральний статус) – 6485

6 (6). Андрій Рубльов (нейтральний статус) – 4710

7 (7). Каспер Рууд (Норвегія) – 4025

8 (8). Хуберт Хуркач (Польща) – 3995

9 (11). Алекс Де Мінор (Австралія) – 3845

10. (10). Григор Димитров (Болгарія) - 3775

…

195 (192). Віталій Сачко (Україна) – 306

216 (220). Ілля Марченко (Україна) – 283



(В дужках вказано місце тенісистки у рейтингу минулого тижня)