Рейтинг WTA. Коко Гауфф стала першою ракеткою світу, Костюк випередила Світоліну

Жіноча тенісна асоціація (WTA) у понеділок, 10 червня, опублікувала оновлений рейтинг.



У десятці найсильніших тенісисток світу відбулись зміни. Американка Коко Гауфф стала другою ракеткою світу, випередивши Арину Соболенко.

Італійка Ясміне Паоліні піднялась с12-го на сьоме місце. По одній позиції втратили китаянка Чжен Ціньвень (8-ма), Марія Саккарі (9) з Греції та Онс Жабер (10) з Тунісу.

Очолює рейтинг, яу і раніше, полька Іга Свьонтек, та на 3707 очок випереджає Коко Гауфф.



Українка Марта Костюк стала першою ракеткою України. У світовому рейтингу Марта піднялася з 20-го на 17-те місце, випередивши Еліну Світоліну, яка втратила дві позиції і тепер займає 21-ше місце.

На пя’ть пунктів піднялась Даяна Ястремська (27-ма), на два – Ангеліна Калініна (46), 14 позицій втратила Леся Цуренко (59).

Місця у другій сотні рейтингу займають три українки. На чотири рядки опустилася Дар’я Снігур (127), на вісім піднялась Юлія Стародубцева (134), 15 втратила Катерина Байндл (182). Топ-200 залишила Катарина Завацька (207).



Рейтинг WTA від 10.06.2024 р.

1 (1). Іга Свьонтек (Польща) – 11695 очок

2 (3). Коко Гауфф (США) – 7988

3 (2). Аріна Соболенко (нейтральний статус) – 7788

4 (4). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5973

5 (5). Джессіка Пегула (США) – 4625

6 (6). Маркета Вондроушова (Чехія) – 4503

7 (12). Ясміне Паоліні (Італія) – 4068

8 (7). Чжен Ціньвень (Китай) – 4005

9 (8). Марія Саккарі (Греція) – 3980

10 (9). Онс Жабер (Туніс) – 3980

…

17 (20). Марта Костюк (Україна) – 2240

21 (19). Еліна Світоліна (Україна – 2100

27 (32). Даяна Ястремська (Україна) – 1712

46 (48). Ангеліна Калініна (Україна) – 1221

59 (45). Леся Цуренко (Україна) – 1048

127 (123). Дар'я Снігур (Україна) – 608

134 (142). Юлія Стародубцева (Україна) – 557

182 (167). Катерина Байндль (Україна) – 421

207 (196). Катарина Завацька (Укураїна) - 358



(В дужках вказано місце тенісистки у рейтингу минулого тижня)