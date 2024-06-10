Рейтинг WTA. Коко Гауфф стала першою ракеткою світу, Костюк випередила Світоліну

Жіноча тенісна асоціація (WTA) у понеділок, 10 червня, опублікувала оновлений рейтинг.
У десятці найсильніших тенісисток світу відбулись зміни. Американка Коко Гауфф стала другою ракеткою світу, випередивши Арину Соболенко.
Італійка Ясміне Паоліні піднялась с12-го на сьоме місце. По одній позиції втратили китаянка Чжен Ціньвень (8-ма), Марія Саккарі (9) з Греції та Онс Жабер (10) з Тунісу.
Очолює рейтинг, яу і раніше, полька Іга Свьонтек, та на 3707 очок випереджає Коко Гауфф.
Українка Марта Костюк стала першою ракеткою України. У світовому рейтингу Марта піднялася з 20-го на 17-те місце, випередивши Еліну Світоліну, яка втратила дві позиції і тепер займає 21-ше місце.
На пя’ть пунктів піднялась Даяна Ястремська (27-ма), на два – Ангеліна Калініна (46), 14 позицій втратила Леся Цуренко (59).
Місця у другій сотні рейтингу займають три українки. На чотири рядки опустилася Дар’я Снігур (127), на вісім піднялась Юлія Стародубцева (134), 15 втратила Катерина Байндл (182). Топ-200 залишила Катарина Завацька (207).
Рейтинг WTA від 10.06.2024 р.
1 (1). Іга Свьонтек (Польща) – 11695 очок
2 (3). Коко Гауфф (США) – 7988
3 (2). Аріна Соболенко (нейтральний статус) – 7788
4 (4). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5973
5 (5). Джессіка Пегула (США) – 4625
6 (6). Маркета Вондроушова (Чехія) – 4503
7 (12). Ясміне Паоліні (Італія) – 4068
8 (7). Чжен Ціньвень (Китай) – 4005
9 (8). Марія Саккарі (Греція) – 3980
10 (9). Онс Жабер (Туніс) – 3980
…
17 (20). Марта Костюк (Україна) – 2240
21 (19). Еліна Світоліна (Україна – 2100
27 (32). Даяна Ястремська (Україна) – 1712
46 (48). Ангеліна Калініна (Україна) – 1221
59 (45). Леся Цуренко (Україна) – 1048
127 (123). Дар'я Снігур (Україна) – 608
134 (142). Юлія Стародубцева (Україна) – 557
182 (167). Катерина Байндль (Україна) – 421
207 (196). Катарина Завацька (Укураїна) - 358
(В дужках вказано місце тенісистки у рейтингу минулого тижня)