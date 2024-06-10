Ролан Гаррос-2024. Гауфф і Синякова – чемпіонки в парному розряді

У Парижі (Франція) на другому у сезоні турнірі Великого шолома - Відкритому чемпіонаті Франції по тенісу у жінок в парному розряді пройшов фінальний матч.



Посіяні під п’ятим номером американка Коко Гауфф та чешка Катержина Синякова перемогли італійок Сару Еррані та Ясміне Паоліні з рахунком 7:6(5), 6:3.



Матч тривав 1 годину 47 хвилин. Гауфф і Синякова виграли п’ять геймів на прийомі і програли чотири на своїй подачі. Переможниці виконали два ейси і тричі помилились на подачі, а італійки навиліт не подали жодного разу та припустились одієї подвійної помилки.

Зазначимо, що Гауфф і Синякова вперше грали разом.



Гауфф із третьої спроби зуміла виграти парний титул Grand Slam. Для Синякової це третій парний титул на ролан Гаррос. Раніше чешка ставала чемпіонкою турніру разом зі своєю співвітчизницею Барборою Крейчиковою у 2018 та 2021 роках.



Нагадємо, українка Марта Костюк та її напарниця Олена-Габріела Русе з Румунії програли у півфіналі Сарі Еррані та Ясміне Паоліні.



Теніс. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франція). Грунт (відкриті корти). Призовий фонд € 22,112,000. Парний розряд. 64 учасниці



Фінал

Коко Гауфф/Катержина Синякова (США/Чехія, 5) – Сара Еррані/Ясміне Паоліні (Італія/Італія, 11) – 7:6(5), 6:3





