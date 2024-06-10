Ролан Гарос-2024. Алькарас обіграв Зверєва: огляд фінального (Відео)

У Парижі (Франція) на турнірі Великого шолома - Відкритому чемпіонаті Франції по тенісу у чоловіків в одиночному розряді пройшов фінальний матч.



Третя ракетка світу іспанець Карлос Алькарас здобув перемогу у п'яти сетах над четвертим номеро світового рейтингу німецьким тенісистом Олександром Зверєвим з рахунком 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2. Тенісисти провели на корті 4 години 19 хвилин.



Для Алькараса цей титул став першим на Ролан Раррос і 14-м загалом у кар’єрі.

Зазначимо також, що Алькарас завоював свій третій титул Grand Slam і таким чином, у віці 21 року став наймолодшим тенісистом, кому вдалося виграти «мейджор» на всіх трьох покриттях (також він переміг на US Open-2022 і Wimbledon-2023).







