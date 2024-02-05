Рейтинг ATP. Джокович лідирує, Сачко – найкращий серед українців

Чоловіча асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) у понеділок, 5 лютого, опублікувала оновлений рейтинг.



В топ-10 рейтингу всі тенісисти залишились на попередніх позиціях. Очолює рейтинг серб Новак Джокович та випереджає найближчого переслідувача іспанця Карлоса Алькараса на 600 очок. Замикає десятку найсильніших тенісистів світу грек Стефанос Циципас.



Кращий серед українців Віталі Сачко втратив одну позицію і тепер займає 166 місце. Шість позицій втратив Ілля Марченко (234).



Рейтинг ATP от 05.02.2024 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербія) – 9855 очок

2 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 9255

3 (3). Данило Медведєв (нейтральний статус) – 8765

4 (4). Яннік Сіннер (Італія) – 8310

5 (5). Андрій Рубльов (нейтральний статус) – 5050

6 (6). Олександр Зверєв (Німеччина) – 5030

7 (7). Хольгер Руне (Данія) – 3775

8 (8). Хуберт Хуркач (Польща) – 3540

9 (9). Тейлор Фрітц (США) - 3195

10 (10). Стефанос Ціципас (Греція) – 3025

…

165 (168). Віталій Сачко (Україна) – 372

228 (217). Ілля Марченко (Україна) – 261



(В дужках вказано місце тенісистки у рейтингу минулого тижня)