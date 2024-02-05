Рейтинг WTA. Світоліна, Костюк і Цуренко послабили позиції, Ястремська і Калініна без змін

Рейтинг WTA. Світоліна, Костюк і Цуренко послабили позиції, Ястремська і Калініна без змін.Жіноча тенісна асоціація (WTA) у понеділок, 5 лютого, опублікувала оновлений рейтинг.

Найкраща серед українок Еліна Світоліна втратила одну позицию і посіла 20 місце. Даяна Ястремська зберігла 29 місце. На два пункти опустилася Марта Костюк і тепер займає 30 місце. Ангеліна Калініна, як і раніше, 32-га. На шість рядків опустилася Леся Цуренко (37).

У десятці найсильніших тенісисток світу без змін. Очолює рейтинг полька Іга Швьонтек, та випереджає найближчу переслідувачку Арину Соболенко на 865 очок. На третій позиції американка Коко Гауфф. Замикає топ-10 чешка Кароліна Мухова.

Рейтинг WTA від 05.02.2024 р.
1 (1). Іга Швьонтек (Польща) – 9770 очок
2 (2). Аріна Соболенко (нейтральний статус) – 8905
3 (3). Коко Гауф (США) – 7200
4 (4). Джессіка Пегула (США) – 5705
5 (5). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5688
6 (6). Онс Жабер (Туніс) – 4076
7 (7). Чжен Ціньвень (Китай) – 3950
8(8). Маркета Вондроушова (Чехія) – 3846
9 (9). Марія Саккарі (Греція) – 3710
10 (10 ). Кароліна Мухова (Чехія) – 3520

20 (19). Еліна Світоліна (Україна – 2212
29 (29). Даяна Ястремська (Україна) – 1617
30 (28). Марта Костюк (Україна) – 1571
32 (32). Ангеліна Калініна (Україна) – 1480
37 (31). Леся Цуренко (Україна) – 1363
135 (135). Дар'я Снігур (Україна) – 554
136 (136). Юлія Стародубцева (Україна) – 554
172 (175). Катарина Завацька (Укураїна) - 441
183 (131). Катерина Байндль (Україна) – 428 

(В дужках  вказано місце тенісистки у рейтингу минулого тижня)


 
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