Рейтинг WTA. Світоліна, Костюк і Цуренко послабили позиції, Ястремська і Калініна без змін

Жіноча тенісна асоціація (WTA) у понеділок, 5 лютого, опублікувала оновлений рейтинг.



Найкраща серед українок Еліна Світоліна втратила одну позицию і посіла 20 місце. Даяна Ястремська зберігла 29 місце. На два пункти опустилася Марта Костюк і тепер займає 30 місце. Ангеліна Калініна, як і раніше, 32-га. На шість рядків опустилася Леся Цуренко (37).



У десятці найсильніших тенісисток світу без змін. Очолює рейтинг полька Іга Швьонтек, та випереджає найближчу переслідувачку Арину Соболенко на 865 очок. На третій позиції американка Коко Гауфф. Замикає топ-10 чешка Кароліна Мухова.



Рейтинг WTA від 05.02.2024 р.

1 (1). Іга Швьонтек (Польща) – 9770 очок

2 (2). Аріна Соболенко (нейтральний статус) – 8905

3 (3). Коко Гауф (США) – 7200

4 (4). Джессіка Пегула (США) – 5705

5 (5). Олена Рибакіна (Казахстан) – 5688

6 (6). Онс Жабер (Туніс) – 4076

7 (7). Чжен Ціньвень (Китай) – 3950

8(8). Маркета Вондроушова (Чехія) – 3846

9 (9). Марія Саккарі (Греція) – 3710

10 (10 ). Кароліна Мухова (Чехія) – 3520

…

20 (19). Еліна Світоліна (Україна – 2212

29 (29). Даяна Ястремська (Україна) – 1617

30 (28). Марта Костюк (Україна) – 1571

32 (32). Ангеліна Калініна (Україна) – 1480

37 (31). Леся Цуренко (Україна) – 1363

135 (135). Дар'я Снігур (Україна) – 554

136 (136). Юлія Стародубцева (Україна) – 554

172 (175). Катарина Завацька (Укураїна) - 441

183 (131). Катерина Байндль (Україна) – 428



(В дужках вказано місце тенісистки у рейтингу минулого тижня)





