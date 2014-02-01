Джокович отреагировал на уход из тенниса дель Потро

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович отреагировал на новость о том, что чемпион US Open 2009 года, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро завершил профессиональную карьеру.



«Спасибо за все твои эмоции! Ты невероятный», — написал Джокович в «сториз» своего «инстаграма».



Джокович сделал репост видео, на котором дель Потро прощается с теннисом.

Аргентинец принял решение уйти из спорта из-за затяжных проблем с травмированным коленом. Хуан-Мартин дель Потро провёл последний матч на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Он проиграл соотечественнику Федерико Дельбонису со счётом 1:6, 3:6.