Джокович отреагировал на уход из тенниса дель Потро

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович отреагировал на новость о том, что чемпион US Open 2009 года, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро завершил профессиональную карьеру.
«Спасибо за все твои эмоции! Ты невероятный», — написал Джокович в «сториз» своего «инстаграма».
Джокович сделал репост видео, на котором дель Потро прощается с теннисом.
Аргентинец принял решение уйти из спорта из-за затяжных проблем с травмированным коленом. Хуан-Мартин дель Потро провёл последний матч на турнире ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Он проиграл соотечественнику Федерико Дельбонису со счётом 1:6, 3:6.
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