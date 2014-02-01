На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Дель Потро объявил о завершении карьеры

Хуан Мартин Дель Потро объявил о завершении карьерыЧемпион US Open 2009 года, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро проиграл в своём первом матче с 2019 года. В первом круге турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) дель Потро встречался с ещё одним аргентинским спортсменом – Федерико Дельбонисом. Хуан-Мартин дель Потро уступил со счётом 1:6, 3:6.

После матча дель Потро объявил о завершении карьеры, хотя ранее появлялась информация, что он примет участие ещё в одном турнире. 

«Сегодня я поставил точку. Теперь мне нужно заниматься своим коленом, чтобы нормально чувствовать себя в повседневной жизни. Сегодня я испытал незабываемые чувства, это была моя последняя игра. Я ухожу счастливым», – цитирует теннисиста Argentina Open в «Твиттере».


Экс третья ракетка мира Хуан-Мартин не играл с 2019 года. Травма колена вынудила аргентинца четырежды делать операции на протяжении двух лет. Несколько раз Хуан-Мартин был близок к возвращению на корт, однако каждый раз сроки его восстановления сдвигались.

По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Долгополов проиграл на старте турнира в Буэнос-Айресе
Долгополов победил Нишикори в финале турнира в Буэнос-Айресе
Долгополов стартовал с победы над Типсаревичем на турнире в Буэнос-Айресе
Давид Феррер выиграл титул в Буэнос-Айресе
Нишикори стал соперником Долгополова по финалу турнира в Буэнос-Айресе
Долгополов вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе
Долгополов вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе
Злоумышленники похитили ракетку у статуи теннисистки Сабатини в Буэнос-Айресе
 
 
 

Последние новости спорта

13:44

Елена Билосюк вышла из режима изоляции 0 | Пекин 2022 / Биатлон

12:51

Олимпиада 2022. Норвежка Ройселанд – олимпийская чемпионка в биатлонном спринте; Джима - восьмая 65 | Пекин 2022 / Биатлон

12:08

Олимпиада 2022. Швед Ван дер Пул - двукратный олимпийский чемпион с мировым рекордом на 10 000 м 162 | Пекин 2022 / Конькобежный спорт

11:24

Олимпиада 2022. Финн Нисканен выиграл лыжную «разделку» на 15 км; Красовский и Перехода в восьмом десятке 181 | Пекин 2022 / Лыжные гонки

10:50

НХЛ. «Вашингтон» победил «Монреаль», «Питтсбург» всухую обыграл «Оттаву», «Тампа» проиграла «Колорадо» и другие результаты (+Видео) 118 | Хоккей

10:06

НБА. «Торонто» Михайлюка обыграл «Хьюстон», «Финикс» разгромил «Милуоки» и другие результаты (+Видео) 117 | Баскетбол

09:27

Олимпиада 2022. Швейцарка Гут-Бехрами – олимпийская чемпионка в супергиганте; Шепиленко – 37-я 168 | Пекин 2022

09:02

Олимпиада 2022. Японец Ирано – олимпийский чемпион по сноуборду в хаф-пайпе 245 | Пекин 2022 / Сноубординг

08:53

Британский журналист — Камиле Валиевой: Ты чистая? Ты принимала допинг? 162 | Пекин 2022 / Фигурное катание

08:42

Допинг-проба Валиевой дала положительный результат. Дело фигуристки рассмотрят в CAS 146 | Пекин 2022 / Фигурное катание

Все новости

ВИДЕО

Олимпиада 2022. Австриец Штрольц – олимпийский чемпион в альпийской комбинации; Ковбаснюк - 14-й (+Видео)

Олимпиада 2022. Австриец Алессандро Хеммерле завоевал золото в сноуборд-кроссе (+Видео)

Олимпиада 2022. Американец Чен – олимпийский чемпион по фигурному катанию; Шмуратко – 24-й (+Видео)

Олимпиада 2022. Южнокореец Хван – олимпийский чемпион в шорт-треке на дистанции 1500 м (+Видео)

НБА. Наз Рид и Мохамед Бамба возглавили Топ-10 моментов игрового дня 8 февраля (Видео)

НБА. Джейлен Браун и Аарон Гордон возглавили Топ-10 моментов игрового дня 6 февраля (Видео)

НБА. Данки Джа Моранта и Юсуфа Нуркича возглавили Топ-10 моментов игрового дня 5 февраля (Видео)



 

Топ-новости недели

Олимпиада 2022. Голландская конькобежка Схаутен победила на 5000 м с олимпийским рекордом (+Видео)
Олимпиада 2022. Американские лыжные акробаты выиграли в соревнованиях смешанных команд
Олимпиада 2022. Австриец Штрольц – олимпийский чемпион в альпийской комбинации; Ковбаснюк - 14-й (+Видео)
Олимпиада 2022. Австриец Алессандро Хеммерле завоевал золото в сноуборд-кроссе (+Видео)
Олимпиада 2022. Американец Чен – олимпийский чемпион по фигурному катанию; Шмуратко – 24-й (+Видео)






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 - Пекин-2022 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2022 (235)
Январь 2022 (600)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.