Крейчикова и Синякова – чемпионки Australian Open-2022 в парном разряде

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в парном разряде состоялся финальный матч.

Посеянные под первым номером чешки Барбора Крейчикова (№2 WTA в паре) и Катержина Синякова (1) стали чемпионками турнира, одолев в трех сетах Анну Данилину (53) из Казахстана и представительницу Бразилии Беатрис Хаддад-Майю (150) со счетом 6:7(3/7), 6:4, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 42 минуты. Крейчикова и Синякова реализовали пять брейк-пойнтов из семи, Данилина и Хаддад-Майя – три из пяти. Чешки один раз подали навылет и совершили шесть двойных ошибок, а на счету из соперниц три эйса и пять двойных ошибок.

За победу в Мельбурне Крейчикова и Синякова получат 2000 рейтинговых очков и $486,000 призовых.

Отметим, что для Крейчиковой и Синяковой это первый титул на Открытом чемпионате Австралии, но уже четвёртый парный «Шлем» в карьере дуэта. Чешские теннисистки ранее побеждали на Открытом чемпионате Франции 2018 и 2021 года и на Уимблдоне-2018.