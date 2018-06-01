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«Пусть разрешат всем, а не только белым парням». Муж Уильямс — о спорах Медведева с судьёй

Муж Серены Уильямс, американский бизнесмен Алексис Оганян, прокомментировал поведение российского теннисиста Даниила Медведева в отношении судьи по ходу полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии — 2022. 

«Штраф… Возмущения в медиа… Карикатурные картинки… Это же всё ещё будет, да? Нет, конечно, ничего уже не будет. Я не против, чтобы игроки кричали на судей, но пусть это разрешат всем, а не только белым парням», — написал Оганян у себя в «твиттере»

Напомним, по ходу полуфинального матча Открытого чемпионата Австралии со Стефаносом Циципасом второй номер мирового рейтинга вышел из себя и оскорбил судью встречи.




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