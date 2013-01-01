Australian Open. Цуренко в стартовом матче квалификации отдала сопернице один гейм

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open проходит квалификация.

118-я ракетка мира, 32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко, посеянная в квалификации под шестым номером, стартовала с разгромной победы над 28-летней представительницей Индии Анкитой Райна, занимающей в рейтинге WTA 202-ю позицию, со счетом 6:1, 6:0.

За 50 минут игрового времени Цуренко взяла шесть подач соперницы и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. Эйсов в матче не было.

Во втором раунде квалификации Цуренко сыграет против 30-летней американки Асии Мухаммад, занимающей в мировом рейтинге 217-е место.





