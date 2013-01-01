Australian Open. Цуренко в стартовом матче квалификации отдала сопернице один гейм

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open проходит квалификация.
118-я ракетка мира, 32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко, посеянная в квалификации под шестым номером, стартовала с разгромной победы над 28-летней представительницей Индии Анкитой Райна, занимающей в рейтинге WTA 202-ю позицию, со счетом 6:1, 6:0.
За 50 минут игрового времени Цуренко взяла шесть подач соперницы и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. Эйсов в матче не было.
Во втором раунде квалификации Цуренко сыграет против 30-летней американки Асии Мухаммад, занимающей в мировом рейтинге 217-е место.
Состав мужской сборной Украины по гандболу на Евро-2022 24 | Игровые виды спорта
Дакар-2022. Результаты 9-го этапа 55 | Ралли
Берни Экклстоун: Уход Кими – проблема для Формулы 1 43 | Формула-1
Ален Прост: Сложно поставить себя на место Хэмилтона 42 | Формула-1
Решение Хэмилтона зависит от расследования FIA 50 | Формула-1
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2022 (170)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.