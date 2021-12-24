На Australian Open-2022 не будет линейных судей

На Открытом чемпионате Австралии 2022 года не будет линейных судей. Их заменит система Hawk-Eye Live, сообщает Herald Sun. Такое решение было принято Федерацией тенниса Австралии с целью ограничения числа людей на корте в период пандемии коронавируса.



Кроме того, все болбои, которые будут допущены к работе на матчах, должны быть вакцинированы. Теннисисты должны будут самостоятельно подходить за полотенцами, чтобы избежать лишних контактов. Аналогичное правило применялось на прошедшем Открытом чемпионате США.



Жеребьёвка Открытого чемпионата Австралии 2022 года состоится 13 января. Первый турнир «Большого шлема» предстоящего сезона пройдёт с 17 по 30 января. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.