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Свитолина представила свою новую команду

Свитолина представила свою новую команду

Фото: Instagram Элины Свитолиной

В конце сезона-2021 Свитолина завершила работу с британским наставником Эндрю Беттлсом. Украинка назвала имена своих новых тренеров. 


В составе команды Элины Свитолиной - тренер Андис Юшка,  тренер-консультант Гюнтер Бресник и тренер по физической подготовке Юрий Жураковский. Вместе с этими специалистами Свитолина проводит тренировочные сборы перед стартом в сезоне-2022. 

Андис Юшка работал с Еленой Остапенко (Латвия) и Амандой Анисимовой (США). За карьеру игрока Юшка поднимался на 136-е место в парном рейтинге АТР, выступал в составе сборной Латвии в Кубке Дэвиса, где несколько раз встречался и с украинской командой. 36-летний специалист был капитаном сборной Латвии в Кубке Билли Джин Кинг, несколько лет назад основал свою теннисную академию «AJ Tennis Academy». 

Австрийский тренер Гюнтер Бресник с начала этого года тренирует мужа Свитолиной Гаэля Монфиса. В списке бывших подопечных Бресника - Борис Беккер, Патрик Макинрой, Доминик Тим, а также соотечественник Андиса Юшки – Эрнест Гулбис. 

«Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой, - сказала Свитолина. – Тот опыт, который имеет каждый из них, я уверена, принесет пользу моей игре. Я чувствую, что это правильные люди для сотрудничества на этом этапе моей карьеры». 

Сезон-2022 Элина Свитолина будет открывать на турнире WTA в Аделаиде, который пройдёт 3-9 января.

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