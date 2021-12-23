Свитолина представила свою новую команду

Фото: Instagram Элины Свитолиной
В конце сезона-2021 Свитолина завершила работу с британским наставником Эндрю Беттлсом. Украинка назвала имена своих новых тренеров.
В составе команды Элины Свитолиной - тренер Андис Юшка, тренер-консультант Гюнтер Бресник и тренер по физической подготовке Юрий Жураковский. Вместе с этими специалистами Свитолина проводит тренировочные сборы перед стартом в сезоне-2022.
Андис Юшка работал с Еленой Остапенко (Латвия) и Амандой Анисимовой (США). За карьеру игрока Юшка поднимался на 136-е место в парном рейтинге АТР, выступал в составе сборной Латвии в Кубке Дэвиса, где несколько раз встречался и с украинской командой. 36-летний специалист был капитаном сборной Латвии в Кубке Билли Джин Кинг, несколько лет назад основал свою теннисную академию «AJ Tennis Academy».
Австрийский тренер Гюнтер Бресник с начала этого года тренирует мужа Свитолиной Гаэля Монфиса. В списке бывших подопечных Бресника - Борис Беккер, Патрик Макинрой, Доминик Тим, а также соотечественник Андиса Юшки – Эрнест Гулбис.
«Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой, - сказала Свитолина. – Тот опыт, который имеет каждый из них, я уверена, принесет пользу моей игре. Я чувствую, что это правильные люди для сотрудничества на этом этапе моей карьеры».
Сезон-2022 Элина Свитолина будет открывать на турнире WTA в Аделаиде, который пройдёт 3-9 января.
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