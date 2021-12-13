18-кратная чемпионка ТБШ: Меня аж передёргивало, когда Олимпиада проходила в России

Американка Крис Эверт, являющаяся 18-кратной победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, раскритиковала проведение Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай), упомянув при этом Россию.

Эверт отреагировала на сюжет телеканала Fox News, в котором баскетболист Энес Кантер также резко высказывался о проведении Игр в Китае.

«Я согласна, что Олимпиады в таких странах, как Китай, не должны проводиться — в странах, где совершаются преступления против человечества. Меня аж передёргивало, когда Игры проводились в России. Это всё свидетельство глубокой коррумпированности системы», — написала Эверт в своём «твиттере».

Ранее дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае объявили США, Великобритания, Австралия и Канада.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.