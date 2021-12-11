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В МОК признали, что не могут гарантировать то, что Пэн Шуай находится в безопасности

Марк Адамс, официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК), ответил, может ли организация гарантировать безопасность двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» китаянки Пэн Шуай. 

Напомним, Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях заявила о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Молчание продлилось более полутора недель. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Общественность скептически отнеслась к подлинности заявления Шуай. Позднее WTA вывела свой бизнес из Китая. МОК является единственной организацией, которая общалась с Шуай после её пропажи. 

«Мы не можем абсолютно точно гарантировать ничего. Мы можем только прикладывать максимум усилий в рамках того процесса, который считаем наиболее полезным для благополучия спортсменки. Мы не может давать гарантий и не знаем всех фактов. Но стремимся поддерживать контакт и быть в курсе, где она находится», — приводит слова Адамса AP News.

По материалам: Чемпионат
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