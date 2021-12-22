На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Сборная Украины по теннису – 34-я в рейтинге Кубка Дэвиса по итогам сезона-2021

Сборная Украины по теннису – 34-я в рейтинге Кубка Дэвиса по итогам сезона-2021

Фото; ФТУ

Украинская команда в Кубке Дэвиса в топ-35 по итогам сезона-2021.

Мужская сборная Украины по теннису закончила год на 34 строчке в рейтинге Кубка Дэвиса, повторив результат сезона-2019. Этот год украинцы начинали в классификации ITF на 35 месте.

Напомним, что в 2021 году «сине-желтые» провели две матчевые встречи: обыграли сборную Израиля и проиграли сборной Норвегии в борьбе за выход в Квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2022.

Следующий сезон сборная Украины начнет матчем в плей-офф Первой Мировой группы против команды из Барбадоса, которая этот год завершила на 56 месте в рейтинге.


Рейтинг наций по итогам  2021 года
1) Хорватия – 1435,5 очка
2) Франция – 1376,5
3) Испания – 926,81
4) Бельгия – 647,63
5) США – 603,32
6) Сербия – 503,13
7) Канада – 481,63
8) Россия – 480,13
9) Германия – 478,19
10) Италия – 451,26

34. Украина – 187,5
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Кубок Федерации. Сборная Украины сыграет с Германией в плей-офф Мировой группы
Кубок Федерации. Сборная Украины завершила сезон в топ-10
Кубок Дэвиса. Украина сыграет с Бельгией в плей-офф Мировой группы
Кубок Дэвиса. Украина сыграет с Испанией в плей-офф Мировой группы
Кубок Дэвиса. Определились все четвертьфиналисты
ITF не будет разводить сборные России и Украины при жеребьевке Кубка Федерации
Кубок Федерации. Сборная Украины вышла в плей-офф Второй Мировой группы
Кубок Федерации. Сборная Украины утратила шанс выйти в плей-офф Второй Мировой группы
 
 
 

Последние новости спорта

20:04

Алекссандр Красюк: На мой взгляд, Чаниев – самый сложный соперник в карьере Беринчика 126 | Бокс

19:45

Ломаченко отреагировал на слова Лопеса о том, что он победил в бою с Камбососом 122 | Бокс

19:18

Тото Вольф: Мы получим всё или ничего 132 | Формула-1

19:12

Шон Портер назвал трех лучших легковесов в мире – Ломаченко в списке 128 | Бокс

19:03

«Безжалостный». Видео Top Rank о Ломаченко в преддверии боя с Комми 143 | Бокс / Видео

18:34

Василий Ломаченко: Я на 100 процентов здоров и готов к субботнему вечеру 150 | Бокс

17:41

Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в девятой партии матча за шахматную корону 155 | Шахматы

17:14

Сборная Украины по теннису – 34-я в рейтинге Кубка Дэвиса по итогам сезона-2021 168 | Теннис

16:43

Серена Уильямс объявила, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года 194 | Теннис

14:30

Экклстоун: В Mercedes пытаются запугать Ферстаппена 221 | Формула-1

Все новости

ВИДЕО

«Безжалостный». Видео Top Rank о Ломаченко в преддверии боя с Комми

НБА. Данк Малика Монка возглавил Топ-5 моментов игрового дня 7 декабря (Видео)

НБА. Джей Ти Тор и Джеймс Букнайт возглавили топ-5 моментов игрового дня 6 декабря (Видео)

НБА. Джон Коллинза и Кеньон Мартин-младший - в топ-5 моментов игрового дня 5 декабря (Видео)

НБА. Стеф Карри, Таннасис Адетокумбо и Ивица Зубац возглавили топ-10 моментов игрового дня 4 декабря (Видео)

НБА. Хуан Тоскано-Андерсон и Маркус Смарт возглавили топ-10 моментов игрового дня 3 декабря (Видео)

Davis Cup Finals. Россия обыграл Швецию: обзор матча 1/4 финала (Видео)



 

Топ-новости недели

Сергей Деревянченко проиграл Карлосу Адамесу (+Видео)
Формула 1. Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии
Ирина Петренко – серебряный норвежского этапа Кубка IBU в суперспринте
Джордж Камбосос отобрал все титулы у Теофимо Лопеса
Дарья Блашко – третья во втором спринте на этапе Кубка IBU в Швеции






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2021 (192)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
Июль 2021 (308)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.