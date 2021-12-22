Сборная Украины по теннису – 34-я в рейтинге Кубка Дэвиса по итогам сезона-2021

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Украинская команда в Кубке Дэвиса в топ-35 по итогам сезона-2021.Мужская сборная Украины по теннису закончила год на 34 строчке в рейтинге Кубка Дэвиса, повторив результат сезона-2019. Этот год украинцы начинали в классификации ITF на 35 месте.Напомним, что в 2021 году «сине-желтые» провели две матчевые встречи: обыграли сборную Израиля и проиграли сборной Норвегии в борьбе за выход в Квалификацию Финала Кубка Дэвиса-2022.

Следующий сезон сборная Украины начнет матчем в плей-офф Первой Мировой группы против команды из Барбадоса, которая этот год завершила на 56 месте в рейтинге.

1) Хорватия – 1435,5 очка2) Франция – 1376,53) Испания – 926,814) Бельгия – 647,635) США – 603,326) Сербия – 503,137) Канада – 481,638) Россия – 480,139) Германия – 478,1910) Италия – 451,26