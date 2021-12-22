Эшли Барти стала игроком 2021 года по версии WTA, Эмма Радукану — новичком

WTA обнародовала обладателей наград ежегодной премии WTA Player Awards за 2021 год. В голосовании принимали участие представители международных СМИ.



Игрок года – австралийка Эшли Барти (первая ракетка мира, победительница Уимблдона и четырёх турниров WTA)



Команда года – чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова (первые ракетки мира в парном разряде, чемпионки «Ролан Гаррос»).



Прогресс года – чешка Барбора Крейчикова (в начале сезона находилась в топ-60, в конце — пятая ракетка мира, чемпионка «Ролан Гаррос» и двух

турниров WTA).



Новичок года – британка Эмма Радукану (выиграла US Open, начав турнир с квалификации).



Возвращение года – испанка Карла Суарес-Наварро (вернулась в тур после лимфомы, это был её последний сезон).