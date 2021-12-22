Глава ITF выступил с заявлением по ситуации с Пэн Шуай

Глава Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хаггерти сообщил, что организация не станет запрещать проведение турниров в Китае, несмотря на дело двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» Пэн Шуай.



Ранее руководство WTA сообщило, что в Китае не будут проходить турниры организации до тех пор, пока не будет проведено расследование дела.



Спортсменка обвинила высокопоставленного китайского чиновника в сексуальных домогательствах. После этого она пропала более чем на полторы недели. В дальнейшем Шуай отказалась от обвинений.



«Обвинения Шуай должны быть изучены. И мы продолжим нашу закулисную работу по данному вопросу. Но нужно учитывать, что ITF — организация, которая занимается общемировым спортом. И мы ответственны за развитие любительского и детского спорта. Мы не хотим наказывать миллиард людей, поэтому продолжим проводить юниорские турниры и взрослые соревнования в стране», — цитирует Хаггерти BBC.