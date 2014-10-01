Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток в 2021 году, Свитолиной в списке нет

В издании Tennis365 составили список Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток в сезоне-2021. За выступления в одиночном и парном разрядах больше всeх заработала первая ракетка мира австралийка Эшли Барти - $ 3 945 182.Вторая в списке – чешка Барбора Крейчикова - $ 3 646 883, третья – белоруска Арина Соболенко - $ 2 909 281.(Австралия) — $ 3 945 182 (в одиночке: $3,914,987, в паре: $30,195)(Чехия) —$ 3 646 883 (в одиночке: $2,969,248, в паре: $616,781, в миксте: $60,854)(Беларусь) — $ 2 909 281 (в одиночке: $2,664,681, в паре: $235,522)(Чехия) — $ 2 868 865 (в одиночке:$2,829,000, в паре: $39,865)(Испания) — $ 2 846 871 (в одиночке: $2,827,274, в паре: $3,905)(Великобритания) — $ 2 807 446 (в одиночке)(Чехия) — $ 2 665 962 (в одиночке: $2,602,330, в паре: $52,132)(Япония) — $ 2 306 222 (в одиночке)(Бельгия) — $ 2 098 133 (в одиночке: $1,162,626, в паре: $933,007)(Греция) — $ 2 029 990 (в одиночке: $2,021,970, в паре: $8,020)