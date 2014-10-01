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Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток в 2021 году, Свитолиной в списке нет
Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток в 2021 году, Свитолиной в списке нетВ издании Tennis365 составили список Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток в сезоне-2021. За выступления в одиночном и парном разрядах больше всeх заработала первая ракетка мира австралийка Эшли Барти - $ 3 945 182.
Вторая в списке – чешка Барбора Крейчикова - $ 3 646 883, третья – белоруска Арина Соболенко - $ 2 909 281.

Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисисток в сезоне-2021

1. Эшли Барти (Австралия) — $ 3 945 182 (в одиночке: $3,914,987, в паре: $30,195)

2. Барбора Крейчикова (Чехия) —$ 3 646 883 (в одиночке: $2,969,248, в паре: $616,781, в миксте: $60,854)

3. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 2 909 281 (в одиночке: $2,664,681, в паре: $235,522)
 
4. Каролина Плишкова (Чехия) — $ 2 868 865 (в одиночке:$2,829,000, в паре: $39,865)

5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 2 846 871 (в одиночке: $2,827,274, в паре: $3,905)

6. Эмма Радукану (Великобритания) — $ 2 807 446 (в одиночке)  

7. Паула Бадоса (Чехия) — $ 2 665 962 (в одиночке: $2,602,330, в паре: $52,132)

8. Наоми Осака (Япония) — $ 2 306 222 (в одиночке)

9. Элисе Мертенс (Бельгия) — $ 2 098 133 (в одиночке: $1,162,626, в паре: $933,007)
 
10. Мария Саккари (Греция) — $ 2 029 990 (в одиночке: $2,021,970, в паре: $8,020)
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Теги: Теннис, WTA

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