Гарбинье Мугуруса: Титул стал настоящей наградой за столь долгий сезон

Сегодня, 09:21 0 | Теннис

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы на Итоговом чемпионате WTA в Гвадалахаре. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом



«Сейчас я невероятно счастлива и чувствую облегчение, — приводит слова Мугурусы пресс-служба тура. - В начале турнира я испытывала трудности, но потом стала играть лучше. Я сохраняю выдержку, потому что эта победа очень много значит для меня. Выиграть столь большой турнир в Мексике — это просто идеально.



Рада, что смогла вновь доказать себе — я могу быть лучшей, могу быть маэстро, как говорят в Испании. Победа поможет мне оказаться в хорошем положении на следующий год. Титул стал настоящей наградой за столь долгий сезон. Мы с командой очень упорно работали. Значит, мы всё делали правильно. Я испытываю лучшие чувства. Дело даже не в рейтинге. Мне просто приятно забрать трофей домой». Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы на Итоговом чемпионате WTA в Гвадалахаре. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 7:5 «Сейчас я невероятно счастлива и чувствую облегчение, — приводит слова Мугурусы пресс-служба тура. - В начале турнира я испытывала трудности, но потом стала играть лучше. Я сохраняю выдержку, потому что эта победа очень много значит для меня. Выиграть столь большой турнир в Мексике — это просто идеально.Рада, что смогла вновь доказать себе — я могу быть лучшей, могу быть маэстро, как говорят в Испании. Победа поможет мне оказаться в хорошем положении на следующий год. Титул стал настоящей наградой за столь долгий сезон. Мы с командой очень упорно работали. Значит, мы всё делали правильно. Я испытываю лучшие чувства. Дело даже не в рейтинге. Мне просто приятно забрать трофей домой».

По материалам: Чемпионат