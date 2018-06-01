Итоговый турнир WTA. Крейчикова и Синякова стали чемпионками в парном разряде

В Гвадалахаре (Мексика) на Итоговом чемпионате WTA состоялся финальный матч в парном разряде.Чешские теннисисткистали победительницами турнира, обыграв в финале бельгийкуиз Тайваня со счетом 6:3, 6:4.Поединок продолжался 1 час 20 минут. Барбора и Катержина реализовали три брейк-пойнта из десяти, ни разу не подали навылет и совершили четыре двойные ошибки. Мертенс и Су-Вей один раз взяли подачу соперниц и допустили пять двойных ошибок.Крейчикова и Синякова впервые выиграли Итоговый чемпионат WTA.Титул, завоёванный в Гвадалахаре, стал для Крейчиковой десятым за карьеру в паре, а для Синяковой - 13-м и принес им 1500 рейтинговых очков и $360,000 призовых.Отметим, что в 2021 году Крейчикова и Синякова стали чемпионками Олимпийских игр в Токио.