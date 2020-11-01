Итоговый турнир ATP. Янник Синнер обыграл Хуберта Хуркача: обзор матча групового этапа (видео)

Сегодня, 11:36 9 | Теннис / Видео





20-летний итальянский теннисист Янник Синнер (№11 ATP) в стартовом для себя матче второго тура одержал уверенную победу над 24-летним поляком Хубертом Хуркачем (№9 ATP) со счетом

В заключительном туре Красной группы Синнер сразиться с действующим чемпионом турнира, россиянином Даниилом Медведевым, который досрочно обеспечил себе место в полуфинале.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=pw7jw-OmsaE]



В Турине (Италия) на Итоговом турнире ATP проходят матчи группового этапа.20-летний итальянский теннисист(№11 ATP) в стартовом для себя матче второго тура одержал уверенную победу над 24-летним поляком(№9 ATP) со счетом 6:2, 6:2 . Отметим, что Синнер заменил соотечественника Маттео Берреттини, получившего травму мышц живота.В заключительном туре Красной группы Синнер сразиться с действующим чемпионом турнира, россиянином Даниилом Медведевым, который досрочно обеспечил себе место в полуфинале.[media=https://www.youtube.com/watch?v=pw7jw-OmsaE]