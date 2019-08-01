Итоговый турнир WTA. Контавейт стала второй финалисткой, обыграв Саккари

Сегодня, 08:23 0 | Теннис

В Гвадалахаре (Мексика) на Итоговом чемпионате WTA с призовым фондом $5 000 000 состоялся второй полуфинальный матч.



Восьмая ракетка мира, 25-летняя представительница Эстонии Анетт Контавейт нанесла поражение шестой ракетке мира, 26-летней Марии Саккари из Греции со счетом 6:1, 3:6, 6:3.



За 2 час 2 минуты игрового времени Контавей сделала четыре брейка из восьми возможных, Саккари – два из двух. На счету Анетт шесть эйсов и три двойные ошибки, а Мария девять раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Благодаря победе эстонка сравняла счет по личным встречам с Саккари – 6:6.



В финале Контавейт предстоит скрестить ракетки с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая была сильнее своей соотечественницы Паулы Бадосы –



Теннис. Итоговый турнир WTA. Гвадалахара (Мексика). Открытые корты, хард. Призовой фонд $5 000 000. 8 участниц

1/2 финала

Анетт Контавейт (№8 WTA) – Мария Саккари (№6 WTA) – 6:1, 3:6, 6:3 В Гвадалахаре (Мексика) на Итоговом чемпионате WTA с призовым фондом $5 000 000 состоялся второй полуфинальный матч.Восьмая ракетка мира, 25-летняя представительница Эстониинанесла поражение шестой ракетке мира, 26-летнейиз Греции со счетом 6:1, 3:6, 6:3.За 2 час 2 минуты игрового времени Контавей сделала четыре брейка из восьми возможных, Саккари – два из двух. На счету Анетт шесть эйсов и три двойные ошибки, а Мария девять раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Благодаря победе эстонка сравняла счет по личным встречам с Саккари – 6:6.В финале Контавейт предстоит скрестить ракетки с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая была сильнее своей соотечественницы Паулы Бадосы – 6:3, 6:3 Анетт Контавейт (№8 WTA) – Мария Саккари (№6 WTA) – 6:1, 3:6, 6:3