Кубок Кремля. Цуренко зачехлила ракетку во втором круге

Теннис. WTA 250 – Кубок Кремля. Москва (Россия). Хард. Призовой фонд $565,530. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Москве (Россия) на турнире категории WTA 250 – VTB Kremlin Cup 2021в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Прошедшая через квалификацию 32-летняя украинка, занимающая в рейтинге WTA 145-е место, проиграла 35-й ракетке мира, 22-летней чешке. Поединок продолжался 1 час 17 минут и завершился в пользу чешки со счетом 6:3, 6:3.Цуренко взяла две подачи Вондроушовой и упустила пять своих. Леся ни разу не подала навылет и совершила четыре двойные ошибки, а Маркета выполнила шесть эйсов и дважды ошиблась на подаче. Теперь счет по личным встречам теннисисток стал равный - 1:1.В четвертьфинале Маркетовой предстоит сразиться с действующей чемпионкой турнира россиянкой, которая победила американку(Q) – 6:2, 7:5.Маркета Вондроушова (Чехия) - Леся Цуренко (Украина, Q) - 6:3, 6:3Анастасия Павлюченкова (Россия) – Бернарда Пера (США, Q) – 6:2, 7:5