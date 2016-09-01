Нур-Султан. Леся Цуренко прошла во второй круг

Теннис. WTA 250 - Astana Open. Нур-Султан (Казахстан). Хард. Призовой фонд $235,238. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Нур-Султане (Казахстан) на турнире категории WTA 250 - Astana Open с призовым фондом $235,238 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Прошедшая через квалификацию украинка, занимающая в мировом рейтинге 161-е место, встречалась со 133-й ракеткой мира россиянкойо. Леся уверенно выиграла первый сет (6:1), а во втором сете при счете 3:1 в пользу украинки Дьяченко снялась с матча.Теннисистки провели на корте 58 минут. За это время Цуренко взяла пять подач соперницы и не удержала одну свою. Навылет Леся не подавала и допустила три двойные ошибки. На счету Дьяченко два эйса и пять двойных ошибок. После этой победы украинка стала лидером в их личном противостоянии – 2:1.Соперница Цуренко по второму кругу определится в матче Варвара Грачева (Россия, 7) – Кристина Плишкова (Чехия).Леся Цуренко (Украина, Q) – Виталия Дьяченко (Россия) – 6:1, 3:1 Rt