US Open. Мария Саккари не пустила Каролину Плишкову в полуфинал

Сегодня, 08:47 72 | Теннис

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam - US Open у женщин в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.



Теннисистка из Греции Мария Саккари (17), занимающая в рейтинге WTA 18-е место, нанесла поражение четвертой ракетке мира чешке Каролине Плишковой (4) со счетом 6:4, 6:4.



Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Саккари реализовала два брейк-пойнта из пяти и не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победительницы четыре эйса и одна двойная ошибка, а Плишкова шесть раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. После этой победы гречанка стала лидером в их личном противостоянии – 2:1.



Саккари впервые в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата США.



За выход в финал US Open Саккари поспорит с британкой Эммой Радукану, которая



Напомним, второй полуфинальной парой стали белоруска Арина Соболенко (2) и канадка Лейла Фернандес.



Теннис. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $27,200,000. Одиночный разряд. 128 участниц

1/4 финала

Мария Саккари (Греция, 17) – Каролина Плишкова (Чехия, 4) – 6:4, 6:4 В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam - US Open у женщин в одиночном разряде проходили матчи 1/4 финала.Теннисистка из Греции(17), занимающая в рейтинге WTA 18-е место, нанесла поражение четвертой ракетке мира чешке(4) со счетом 6:4, 6:4.Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Саккари реализовала два брейк-пойнта из пяти и не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта. На счету победительницы четыре эйса и одна двойная ошибка, а Плишкова шесть раз подала навылет и трижды ошиблась на подаче. После этой победы гречанка стала лидером в их личном противостоянии – 2:1.Саккари впервые в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата США.За выход в финал US Open Саккари поспорит с британкой Эммой Радукану, которая обыграла швейцарку Белинду Бенчич.Напомним, второй полуфинальной парой стали белоруска Арина Соболенко (2) и канадка Лейла Фернандес.Мария Саккари (Греция, 17) – Каролина Плишкова (Чехия, 4) – 6:4, 6:4