Олимпиада-2020. Швейцарка Бенчич – чемпионка по теннису в одиночном разряде

Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участницы.

Сегодня, 31 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде состоялся финальный матч.12-я ракетка мира швейцарка, посеянная под девятым номером, в трех сетах обыграла чешку, занимающую в мировом рейтинге 42-е место, со счетом 7:5, 2:6, 6:3.Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. Бенчич реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти, Вондроушова – шесть из 18-ти. Белинда ни разу не подала навылет и допустила две двойные ошибки, а Маркета выполнила три эйса и пять раз ошиблась при подаче. В их личном противостоянии швейцарка вышла в лидеры – 2:1.На пути к олимпийскому золоту Бенчич поочередно победила американку Джессику Пегулу, японку Мисаки Дои, чешку Барбору Крейчикову, россиянку Анастасию Павлюченкову и в полуфинале Елену Рыбакину из Казахстана.Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Маркета Вондроушева (Чехия) – 7:5, 2:6, 6:3