Олимпиада-2020. Медведев проиграл Карреньо-Бусте в 1/4 финала

Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участника.

Сегодня, 25 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Вторая ракетка мира россиянинпотерпел поражение от испанца, занимающего в мировом рейтинге 11-е место. Поединок продолжался 1 час 42 минуты и завершился в пользу испанца со счетом – 6:2, 7:6(5).Медведев сделал один брейк, выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. На сету Карреньо-Бусты три брейка из шести возможных и три эйса при отсутствии двойных ошибок.В полуфинале соперником Карреньо-Бусты будет другой россиянин, который выбил из борьбы француза- 7:6(4), 4:6, 6:3Пабло Карреньо-Буста (Испания, 6) – Даниил Медведев (Россия, 2) – 6:2, 7:6(5)Карен Хачанов (Россия, 12) – Уго Умбер (Франция, 14) – 7:6(4), 4:6, 6:3