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Олимпиада-2020. Медведев проиграл Карреньо-Бусте в 1/4 финала
Олимпиада-2020. Медведев проиграл Карреньо-Бусте в 1/4 финалаСегодня, 25 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Пабло Карреньо-Бусты, занимающего в мировом рейтинге 11-е место. Поединок продолжался 1 час 42 минуты и завершился в пользу испанца со счетом – 6:2, 7:6(5).

Медведев сделал один брейк, выполнил четыре эйса и допустил одну двойную ошибку. На сету Карреньо-Бусты три брейка из шести возможных и три эйса при отсутствии двойных ошибок.

В полуфинале соперником Карреньо-Бусты будет другой россиянин Карен Хачанов, который выбил из борьбы француза Уго Умбера -  7:6(4), 4:6, 6:3

Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участника.
1/4 финала. Мужчины. Одиночный разряд.
Пабло Карреньо-Буста (Испания, 6) – Даниил Медведев (Россия, 2) – 6:2, 7:6(5)
Карен Хачанов (Россия, 12) – Уго Умбер (Франция, 14) – 7:6(4), 4:6, 6:3
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