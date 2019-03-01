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Элина Свитолина: Мне повезло закончить матч в двух сетах
Элина Свитолина: Мне повезло закончить матч в двух сетахПервая ракетка Украины Элина Свитолина после победы над итальянкой Камилой Джорджи в четвертьфинале олимпийского турнира пожаловалась на тяжелые условия, при которых приходится играть в Токио.

Отметим, что Элина впервые одержала победу в двух сетах. Три предыдущих матча она завершала в трех сетах.

«Условия здесь действительно тяжёлые. Не столько жарко, сколько душно, очень сложно дышать. Сегодня была очень высокая влажность, поэтому казалось, что дышать было вообще невозможно. Но мой матч сложился достаточно хорошо. И с её, и с моей стороны была агрессивная игра, поэтому длинных розыгрышей и не было, так что в этом смысле мне повезло закончить матч в двух сетах.

Даже в 9 утра на разминке тоже было неприятно. Ты стоишь 2 минуты на корте — и уже полностью мокрый. Нужно с этим справляться и пытаться как-то облегчать себе жизнь. Я стараюсь много пить, делать восстановительные процедуры и всегда быть готовой к этим условиям», — рассказала Свитолина.

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Элина Свитолина: У меня есть шанс получить медаль, но я стараюсь не заглядывать дальше одного матча
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