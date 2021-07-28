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Олимпиада-2020. Джокович, Медведев, Зверев и Хачанов вышли в 1/4 финала, Циципас и Шварцман покидают турнир и другие результаты
Олимпиада-2020. Джокович, Медведев, Зверев и Хачанов вышли в 1/4 финала, Циципас и Шварцман покидают турнир и другие результатыСегодня, 25 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде завершились матчи 1/8 финала.

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в двух сетах обыграл испанца Алехандро Давидовича-Фокину, занимающего в рейтинге ATP 34-е место, со счетом 6:3, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. За это время Джокович взял четыре подачи соперника и отыграл оба его брейк-пойнта. Новак выполнил девять эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Давидович-Фокина ни разу не подал навылет и дважды ошибся при подаче.

За выход в полуфинал турнира Джокович поспорит с японцем Кеи Нишикори, который был сильнее Ильи Ивашко из Беларуси – 7:6(7), 6:0.

Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 64 участника.
3-й круг. Мужчины. Одиночный разряд.

Новак Джокович (Сербия, 1) –Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 16) – 6:3, 6:1
Кеи Нишикори  (Япония) –Илья Ивашко (Беларусь) – 7:6(7), 6:0

Александр Зверев (Германия, 4) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:4, 7:6(5)
Жереми Шарди (Франция) - Лиам Броэди (Великобритания, WC) – 7:6, 4:6, 6:1

Карен Хачанов (Россия, 12) – Диего Шварцман (Аргентина, 8) – 6:1, 2:6, 6:1
Уго Умбер (Франция, 14) – Стефанос Циципас (Греция, 3) – 2:6, 7:6(4), 6:2

Даниил Медведев (Россия, 2) –Фабио Фоньини (Италия, 15) – 6:2, 3:6, 6:2
Пабло-Карреньо-Буста (Испания, 6) – Доминик Кёпфер (Германия) – 7:6(7), 6:3
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