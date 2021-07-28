Олимпиада-2020. Джокович, Медведев, Зверев и Хачанов вышли в 1/4 финала, Циципас и Шварцман покидают турнир и другие результаты

Сегодня, 25 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в мужском турнире по теннису в одиночном разряде завершились матчи 1/8 финала.Первая ракетка мира сербв двух сетах обыграл испанца, занимающего в рейтинге ATP 34-е место, со счетом 6:3, 6:1.Теннисисты провели на корте 1 час 23 минуты. За это время Джокович взял четыре подачи соперника и отыграл оба его брейк-пойнта. Новак выполнил девять эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Давидович-Фокина ни разу не подал навылет и дважды ошибся при подаче.За выход в полуфинал турнира Джокович поспорит с японцем, который был сильнееиз Беларуси – 7:6(7), 6:0.Новак Джокович (Сербия, 1) –Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 16) – 6:3, 6:1Кеи Нишикори (Япония) –Илья Ивашко (Беларусь) – 7:6(7), 6:0Александр Зверев (Германия, 4) – Николоз Басилашвили (Грузия) – 6:4, 7:6(5)Жереми Шарди (Франция) - Лиам Броэди (Великобритания, WC) – 7:6, 4:6, 6:1Карен Хачанов (Россия, 12) – Диего Шварцман (Аргентина, 8) – 6:1, 2:6, 6:1Уго Умбер (Франция, 14) – Стефанос Циципас (Греция, 3) – 2:6, 7:6(4), 6:2Даниил Медведев (Россия, 2) –Фабио Фоньини (Италия, 15) – 6:2, 3:6, 6:2Пабло-Карреньо-Буста (Испания, 6) – Доминик Кёпфер (Германия) – 7:6(7), 6:3