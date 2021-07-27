Олимпиада-2020. Джорджи обыграла Плишкову и стала соперницей Свитолиной по 1/4 финала

Сегодня, 27 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Итальянская теннисистка Камила Джорджи, занимающая в рейтинге WTA 61-ю строчку, нанесла поражение седьмой ракетке мира чешке Каролине Плишковой, посеянной под пятым номером, со счетом 6:4, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время Джорджи реализовала все четыре своих брей-пойнта, а Плишкова только один из четырех. Камила выполнила три эйса и допустила четыре двойные ошибки, а Каролина пять раз подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. В их личном противостоянии лидером остается чешка – 4:3.



За выход в полуфинал Джорджи поспорит с украинкой



Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 25 июля

3-й круг. Женщины. Одиночный разряд.

Камила Джорджи (Италия) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 6:4, 6:2 Сегодня, 27 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Итальянская теннисистка, занимающая в рейтинге WTA 61-ю строчку, нанесла поражение седьмой ракетке мира чешке, посеянной под пятым номером, со счетом 6:4, 6:2.Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут. За это время Джорджи реализовала все четыре своих брей-пойнта, а Плишкова только один из четырех. Камила выполнила три эйса и допустила четыре двойные ошибки, а Каролина пять раз подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. В их личном противостоянии лидером остается чешка – 4:3.За выход в полуфинал Джорджи поспорит с украинкой Элиной Свитолиной Камила Джорджи (Италия) – Каролина Плишкова (Чехия, 5) – 6:4, 6:2