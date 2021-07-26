Олимпиада-2020. Свитолина, Осака, Плишкова и Павлюченкова вышли в 1/8 финала, Соболенко, Квитова и Свёнтек покидают турнир и другие результаты

Сегодня, 25 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде прошли матчи второго круга.



Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под четвертым номером, обыграла в трех сетах Айлу Томлянович из Австралии со счетом 4:6, 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 21минуту. Свитолина взяда три подачи соперницы и упустила две своих. На счету Элины один эйс и одна двойная ошибка, а Томлянович два раза подала навылет и дважды ошиблась при подаче.



За выход в 1/4 финала Свитолина поспорит с представительницей Греции Марией Саккари (14), которая разгромила сербку Нину Стоянович – 6:1, 6:2.



Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 25 июля

2-й круг. Женщины. Одиночный разряд.



Элина Свитолина (Украина, 4) – Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:4

Мария Саккари (Греция, 14) – Нина Стоянович (Сербия) – 6:1, 6:2



Наоми Осака (Япония, 2) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:3, 6:2

Маркета Вондроушова (Чехия, SR) – Михаэла Бузарнеску (Румыния, SR) – 6:1, 6:2



Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Карла Суарес-Наварро (Испания, SR) – 6:3, 6:7, 6:1

Камила Джорджи (Италия) – Елена Веснина (Россия, SR) – 6:3, 6:1



Анастасия Павлюченкова (Россия, 13) – Анна-Лена Фридзам (Германия, WC) – 6:1, 6:1

Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 6:4



Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:2, 6:4

Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Мисаки Дои (Япония) – 6:2, 6:4



Донна Векич (Хорватия) – Арина Соболенко (Беларусь, 3) – 6:4, 3:6, 7:6

Елена Рыбакина (Казахстан, 15) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:2, 6:3



Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) –Ван Цян (Китай, WC) – 6:3, 6:0

Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Петра Квитова (Чехия, 10) – 5:7, 6:3, 6:0



Надия Подороска (Аргентина, WC) –Екатерина Александрова (Россия) – 6:1, 6:3

Паула Бадоса (Испания) - Ига Свёнтек (Польша, 6) – 6:3, 7:6 Сегодня, 25 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде прошли матчи второго круга.Украинская теннисистка, посеянная под четвертым номером, обыграла в трех сетахиз Австралии со счетом 4:6, 6:3, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 21минуту. Свитолина взяда три подачи соперницы и упустила две своих. На счету Элины один эйс и одна двойная ошибка, а Томлянович два раза подала навылет и дважды ошиблась при подаче.За выход в 1/4 финала Свитолина поспорит с представительницей Греции(14), которая разгромила сербку– 6:1, 6:2.Элина Свитолина (Украина, 4) – Айла Томлянович (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:4Мария Саккари (Греция, 14) – Нина Стоянович (Сербия) – 6:1, 6:2Наоми Осака (Япония, 2) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:3, 6:2Маркета Вондроушова (Чехия, SR) – Михаэла Бузарнеску (Румыния, SR) – 6:1, 6:2Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Карла Суарес-Наварро (Испания, SR) – 6:3, 6:7, 6:1Камила Джорджи (Италия) – Елена Веснина (Россия, SR) – 6:3, 6:1Анастасия Павлюченкова (Россия, 13) – Анна-Лена Фридзам (Германия, WC) – 6:1, 6:1Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Фиона Ферро (Франция) – 6:1, 6:4Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:2, 6:4Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Мисаки Дои (Япония) – 6:2, 6:4Донна Векич (Хорватия) – Арина Соболенко (Беларусь, 3) – 6:4, 3:6, 7:6Елена Рыбакина (Казахстан, 15) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:2, 6:3Гарбинье Мугуруса (Испания, 7) –Ван Цян (Китай, WC) – 6:3, 6:0Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – Петра Квитова (Чехия, 10) – 5:7, 6:3, 6:0Надия Подороска (Аргентина, WC) –Екатерина Александрова (Россия) – 6:1, 6:3Паула Бадоса (Испания) - Ига Свёнтек (Польша, 6) – 6:3, 7:6