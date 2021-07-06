Уимблдон-2021. Оже-Альяссим за 4 часа обыграл Зверева и вышел в 1/4 финала

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире Большого шлема Wimbledon у мужчин в одиночном разряде проходят матчи 1/8 финала.Шестая ракетка мира, 24-летний немец, посеянный под четвертым номером, потерпел поражение от 20-летнего канадца, занимающего в мировом рейтинге 19-е место. Поединок продолжался 4 часа 2 минуты и завершился в пользу канадца со счетом 6:4, 7:6(6), 3:6, 3:6, 6:4.Зверев реализовал шесть брейк-пойнтов из 12-ти, Оже-Альяссим – пять из 13-ти. Александр выполнил девять эйсов и совершил 20 двойных ошибок, а Феликс 17 раз подал навылет и шесть раз ошибся при подаче.За выход в полуфинал турнира Оже-Альяссим поспорит с итальянцем(7), который был сильнееиз Беларуси – 6:4, 6:3. 6:1.Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – Александр Зверев (Германия, 4) – 6:4, 7:6(6), 3:6, 3:6, 6:4Маттео Берреттини (Италия, 7) – Илья Ивашко (Беларусь) – 6:4, 6:3, 6:1