Берлин. Самсонова выиграла первый титул в карьере обыграв Бенчич

Теннис WTA 500 - bett1open.Берлин (Германия). Трава. Призовой фонд $235, 238 Одиночный разряд. 32 участницы.

В Берлине (Германия) на турнире категории WTA 500 - bett1open в одиночном разряде состоялся финальный матч.Прошедшая через квалификацию 22-летняя россиянка, занимающая в рейтинге WTA 106-ю позицию, нанесла поражение 12-й ракетке мира, 24-летней швейцарке, посеянной под пятым номером, со счетом 1:6, 6:1, 6:3.Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Самсонова выиграла четыре гейма на подаче Бенчич и проиграла два гейма на своей. На счету Людмилы 14 эйсов и шесть двойных ошибок, а Белинда шесть раз подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.Самсонова выиграла первый титул в карьере, который принес ей 470 очков в зачет рейтинга WTA и €55,300 призовых.Людмила Самсонова (Россия, Q) - Белинда Бенчич (Швейцария, 5) – 1:6, 6:1, 6:3