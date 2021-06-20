Галле. Умбер стал чемпионом турнира, обыграв в финале Рублёва

Теннис. ATP 500 - Noventi Open. Галле (Германия). Трава. Призовой фонд €1,318,605 . Одиночный разряд. 32 участника

В Галле (Германия) на травяном турнире категории ATP 500 – Noventi Openс в одиночном разряде состоялся финальный матч.22-летний француз, занимающий в мировом рейтинге 31-е место, нанес поражение седьмой ракетке мира, 23-летнему россиянину(4) со счетом 6:3, 7:6(4).За 1 час 25 минут игрового времени Умбер реализовал свой единственный брейк-пойнт, выполнил девять эйсов и допустил одну двойную ошибку. Рублёв не сумел реализовать ни одного из двух брейк-пойнтов, семь раз подал навылет и избежал двойных ошибок на подаче. Благодаря этой победе француз стал лидером в их личном противостоянии – 2:1.Титул, завоёванный на турнире Noventi Open, стал для Умбера третьим в карьере и принес ему 500 рейтинговых очков и €113,785 призовых.Уго Умбер (Франция) – Андрей Рублев (Россия, 4) –6:3, 7:6(4)