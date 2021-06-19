Берлин. Азаренко вышла в 1/2 финала, Мугуруса зачехлила ракетку

19-06-2021, 10:58 203 | Теннис

В Берлине (Германия) на турнире категории WTA 500 - bett1open с призовым фондом $565,530 в одиночном разряде завершилдись матчи 1/4 финала.



16- ракетка мира, 31-летняя белоруска Виктория Азаренко, посеянная под седьмым номером, обыграла в трех cетах 27-летнюю американку Джессику Пегулу, занимающую в мировом рейтинге 26-е место, со счетом 6:2, 5:7, 6:4.



Теннисистки играли 1 час 49 минут. Азаренко взяла шесть подач Пегулы и упустила четыре своих. На счету Виктории четыре эйса и девять двойных ошибок, а Джессика два раза подала навылет и дважды ошиблась при подаче. Благодаря победе белоруска сравняла счет в личном противостоянии с американкой – 1:1.



За выход в финал турнира Азаренко сразится с прошедшей через квалификацию россиянкой Людмилой Самсоновой, которая вырвала победу у американки Мэдисон Кис - 7:6(4), 2:6, 7:6(9).



Шестая сеяная испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не смогла пробиться в полуфинал турнира, проиграв француженке Ализе Корне. Поединок длился 2 часа 40 минут и завершился победой француженки со счетом 4:6, 6:3, 7:6(5).

В полуфинале Корне встретится с



Теннис WTA 500 - bett1open.Берлин (Германия). Трава. Призовой фонд $235, 238 Одиночный разряд. 32 участницы.

1/4 финала

Виктория Азаренко (Беларусь, 7) – Джессика Пегула (США) – 6:2, 5:7, 6:4

Людмила Самсонова (Россия, Q) - Мэдисон Кис (США) –7:6(4), 2:6, 7:6(9)

Ализе Корне (Франция, LD) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – 4:6, 6:3, 7:6(5) В Берлине (Германия) на турнире категории WTA 500 - bett1open с призовым фондом $565,530 в одиночном разряде завершилдись матчи 1/4 финала.16- ракетка мира, 31-летняя белоруска, посеянная под седьмым номером, обыграла в трех cетах 27-летнюю американку, занимающую в мировом рейтинге 26-е место, со счетом 6:2, 5:7, 6:4.Теннисистки играли 1 час 49 минут. Азаренко взяла шесть подач Пегулы и упустила четыре своих. На счету Виктории четыре эйса и девять двойных ошибок, а Джессика два раза подала навылет и дважды ошиблась при подаче. Благодаря победе белоруска сравняла счет в личном противостоянии с американкой – 1:1.За выход в финал турнира Азаренко сразится с прошедшей через квалификацию россиянкой, которая вырвала победу у американки- 7:6(4), 2:6, 7:6(9).Шестая сеяная испанская теннисисткане смогла пробиться в полуфинал турнира, проиграв француженке. Поединок длился 2 часа 40 минут и завершился победой француженки со счетом 4:6, 6:3, 7:6(5).В полуфинале Корне встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.Виктория Азаренко (Беларусь, 7) – Джессика Пегула (США) – 6:2, 5:7, 6:4Людмила Самсонова (Россия, Q) - Мэдисон Кис (США) –7:6(4), 2:6, 7:6(9)Ализе Корне (Франция, LD) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – 4:6, 6:3, 7:6(5)