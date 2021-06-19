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Берлин. Азаренко вышла в 1/2 финала, Мугуруса зачехлила ракетку
Берлин. Азаренко вышла в 1/2 финала, Мугуруса зачехлила ракеткуВ Берлине (Германия) на турнире категории WTA 500 - bett1open  с призовым фондом $565,530 в одиночном разряде завершилдись матчи 1/4 финала.

16- ракетка мира, 31-летняя белоруска Виктория Азаренко, посеянная под седьмым номером, обыграла в трех cетах 27-летнюю американку Джессику Пегулу, занимающую в мировом рейтинге 26-е место, со счетом 6:2, 5:7, 6:4.

Теннисистки играли 1 час 49 минут. Азаренко взяла шесть подач Пегулы и упустила четыре своих. На счету Виктории четыре эйса и девять двойных ошибок, а Джессика два раза подала навылет и дважды ошиблась при подаче. Благодаря победе белоруска сравняла счет в личном противостоянии с американкой – 1:1.  

За выход в финал турнира Азаренко сразится с прошедшей через квалификацию россиянкой Людмилой Самсоновой, которая вырвала победу у американки Мэдисон Кис - 7:6(4), 2:6, 7:6(9).

Шестая сеяная испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не смогла пробиться в полуфинал турнира, проиграв француженке Ализе Корне. Поединок длился 2 часа 40 минут и завершился победой француженки со счетом 4:6, 6:3, 7:6(5).
В полуфинале Корне встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Теннис WTA 500 - bett1open.Берлин (Германия). Трава. Призовой фонд $235, 238  Одиночный разряд. 32 участницы.
1/4 финала
Виктория Азаренко (Беларусь, 7) – Джессика Пегула (США) – 6:2, 5:7, 6:4
Людмила Самсонова (Россия, Q) - Мэдисон Кис (США) –7:6(4), 2:6, 7:6(9)
Ализе Корне (Франция, LD) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) – 4:6, 6:3, 7:6(5)
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