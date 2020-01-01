Ролан Гаррос. Кори Гауфф победила Онс Жабер: обзор матча четвертого круга (видео)

Вчера, 18:45 82 | Теннис / Видео





17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф (№25 WTA) нанесла поражение представительнице Туниса Онс Жабер (№26 WTA) со счетом





В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.17-летняя американская теннисистка(№25 WTA) нанесла поражение представительнице Туниса(№26 WTA) со счетом 6:3, 6:1 . Поединок длился 53 минуты.