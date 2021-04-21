Элина Свитолина рассказала, как Гаэль Монфис сделал ей предложение

Фото: Инстаграм Элины Свитолиной





Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей помолвке с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.«Я была очень удивлена. Но я знала, что он немного нервничает и что-то происходит. Это было удивительно. Конечно, это был действительно замечательный момент для нас двоих. Фотографии с кольцом были сделаны в Швейцарии. Он взял меня с собой в путешествие-сюрприз. Пейзажи были очень красивыми и живописными», — приводит слова 26-летней Свитолиной Tennis Tourtalk.