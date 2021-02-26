Свентек и Бенчич встретятся в финале турнира WTA в Аделаиде

Теннис. WTA 500 - Adelaide International. Аделаида (Австралия) Хард. Призовой фонд $535.530. 28 участниц

В Аделаиде (Австралия) на турнире категории WTA 500 - Adelaide International с призовым фондом $535.530 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.18-я ракетка мира, 19-летняя полька, посеянная под пятым номером, вышла в финал после победы над 23-летней швейцаркой, занимающей в мировой классификации 61-е место, со счетом 6:3, 6:2.За 1 час 21 минуту, проведенные на корте, Свентек сделала три брейка из восьми возможных и отыграла единсвенный брей-пойнт, имевшийся у Тайхман. Ига один раз подала навылет и дважды ошиблась на подаче против двух эйсов и четырех двойных ошибок у соперницы. Ранее теннисистки не встречались.В финале соперницей Свентек будет еще одна швейцарка – 12-я ракетка мира, 23-летняя, которая стала финалисткой, одержав победу на 16-летней американкой, занимающей в рейтинге WTA 52-е место - 7:6(2), 6:7(4), 6:2.Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Бенчич взяла девять подач соперницы и упустила шесть своих. Белинда выполнила шесть эйсов и совершила 20 двойных ошибок, а Гауфф 14 раз подала навылет и 23 раза ошиблась при подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Ига Свентек (Польша, 5) – Хиль Белен Тайхман (Швейцария) – 6:3, 6:2Белинда Бенчич (Швейцария, 2) – Кори Гауфф (США, Q) – 7:6(2), 6:7(4), 6:2