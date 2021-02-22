Беккер: Джокович дал тактический и психологический мастер-класс в матче с Медведевым

22-02-2021, 13:25 409 | Теннис

Бывший немецкий теннисист Борис Беккер поделился впечатлениями от финала Открытого чемпионата Австралии. В финале сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом



Australian Open. Джокович победил Медведева: обзор финального матча (Видео)

«Гений Новака Джоковича проявился в ключевые моменты финала, — цитирует Беккера Daily Mail. - Он проявлялся, когда это было нужно больше всего.



Пока новое поколение игроков не сравнится с Джоковичем в данном аспекте игры, можно ожидать, что чемпионы и дальше будут выигрывать крупнейшие турниры.



Медведев вернулся в игру в конце первого сета и сделал ранний брейк во втором. Но в обоих случаях Джокович реагировал лучшим образом. Джокович дал тактический и психологический мастер-класс. У молодого поколения пока нет такой зрелости.



Новак не хотел втягиваться в длинные розыгрыши у задней линии, он брал инициативу и играл агрессивно. Это мешало ритму Медведева. Это и привело к более уверенной победе Джоковича, чем ожидалось». Бывший немецкий теннисист Борис Беккер поделился впечатлениями от финала Открытого чемпионата Австралии. В финале сербский теннисист Новак Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2 «Гений Новака Джоковича проявился в ключевые моменты финала, — цитирует Беккера Daily Mail. - Он проявлялся, когда это было нужно больше всего.Пока новое поколение игроков не сравнится с Джоковичем в данном аспекте игры, можно ожидать, что чемпионы и дальше будут выигрывать крупнейшие турниры.Медведев вернулся в игру в конце первого сета и сделал ранний брейк во втором. Но в обоих случаях Джокович реагировал лучшим образом. Джокович дал тактический и психологический мастер-класс. У молодого поколения пока нет такой зрелости.Новак не хотел втягиваться в длинные розыгрыши у задней линии, он брал инициативу и играл агрессивно. Это мешало ритму Медведева. Это и привело к более уверенной победе Джоковича, чем ожидалось».

По материалам: Чемпионат