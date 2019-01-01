Australian Open. Джокович стал чемпионом, обыграв Медведева

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $61.056 000. 128 участников

В Мельбурне (Австралия) на турнире «Большого шлема» Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся финальный матч.Лидер посева, четвертая ракетка мира 33-летний сербобыграл в трех сетах 25-летнего россиянина(4), занимающего в мировой классификации четвертое место, со счетом 7:5, 6:2, 6:2.За 1 час 53 минуты, проведенные на корте, Джокович реализовал семь брейк-пойнтов из одиннадцати, выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. На счету Медведева два брейка, шесть эйсов и четыре двойные ошибки. В личном противостоянии теннисистов Новак лидирует – 5:3.Этот титул стал для Джоковича девятым на Australian Open, 18-м на турнирах «Большого шлема» и 82-м в карьере и принес ему 2000 рейтинговых очков и $2,130,000 призовых.Новак Джокович (Сербия, 1) – Даниил Медведев (Россия, 4) – 7:5, 6:2, 6:2