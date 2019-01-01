На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Australian Open. Джокович стал чемпионом, обыграв Медведева
Australian Open. Джокович стал чемпионом, обыграв МедведеваВ Мельбурне (Австралия) на турнире «Большого шлема» Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся финальный матч.

Лидер посева, четвертая ракетка мира 33-летний серб Новак Джокович обыграл в трех сетах 25-летнего россиянина Даниила Медведева (4), занимающего в мировой классификации четвертое место, со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

За 1 час 53 минуты, проведенные на корте, Джокович реализовал семь брейк-пойнтов из одиннадцати, выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. На счету Медведева два брейка, шесть эйсов и четыре двойные ошибки. В личном противостоянии теннисистов Новак лидирует – 5:3.

Этот титул стал для Джоковича девятым на Australian Open, 18-м на турнирах «Большого шлема» и 82-м в карьере и принес ему 2000 рейтинговых очков и $2,130,000 призовых.

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $61.056 000. 128 участников
Финал
Новак Джокович (Сербия, 1) – Даниил Медведев (Россия, 4) – 7:5, 6:2, 6:2

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Australian Open. Новак Джокович в четырех сетах обыграл Даниила Медведева
Australian Open. Новак Джокович вышел в 1/8 финала
Australian Open. Новак Джокович стал первым финалистом
Australian Open. Джокович защитил титул, обыграв Тима
Джокович стал шестикратным чемпионом Australian Open
Australian Open. Джокович победил Медведева: обзор финального матча (Видео)
Australian Open. Джокович обыграл Раонича и вышел в 1/4 финала на Зверева
Джокович победил Надаля в финале Australian Open
 
 

Расписание Кубка мира и чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2020-2021

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2021 в Поклюке

Последние новости спорта

18:20

Йоханнес Бё – лидер общего зачета Кубка мира; Прима поднялся на две позиции 0 | Биатлон

18:10

Тарьей Бё – лидер зачета масс-старта Кубка мира; Пидручный – 26-й 34 | Биатлон

17:40

Сборная Норвегии выиграла медальный зачет чемпионата мира по биатлону; Украина - седьмая 57 | Биатлон / Главные новости спорта

17:05

Норвежец Стурла Легрейд - чемпион мира по биатлону в масс-старте; Прима – 21-й 68 | Биатлон / Главные новости спорта

16:12

Australian Open. Джокович победил Медведева: обзор финального матча (Видео) 84 | Теннис / Видео

15:59

Дмитрий Пидручный: Есть ощущение нереализованности 77 | Биатлон

15:41

Богдан Цымбал: До передачи эстафеты я терпел, как мог 88 | Биатлон

15:20

Норвежцы заняли весь пьедестал в гонке преследования на четвертом этапе IBU; Ткаленко – десятый 70 | Биатлон

14:54

Норвежка Экхофф - лидер общего зачета Кубка мира; Джима - 23-я 81 | Биатлон

14:45

Француженка Жюлия Симон – лидер зачета масс-старта Кубка мира; Джима – 29-я 68 | Биатлон

Все новости

ВИДЕО

Australian Open. Джокович победил Медведева: обзор финального матча (Видео)

НБА. Келли Убре, Бэм Адебайо и Терри Розир – возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Australian Open. Победа Наоми Осаки над Дженнифер Брэйди: обзор финального матча (видео)

НБА. Зак Лавин, Никола Вучевич и Энтони Эдвардс возглавили топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Леброн Джеймс возглавил топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Australian Open. Победа Наоми Осаки над Сереной Уильямс: обзор матча 1/2 финала (видео)

Australian Open. Джокович победил Карацева: обзор матча 1/2 финала (Видео)



Топ-новости недели

Сборная Норвегии выиграла медальный зачет чемпионата мира по биатлону; Украина - седьмая
Норвежец Стурла Легрейд - чемпион мира по биатлону в масс-старте; Прима – 21-й
Австрийка Хаузер - чемпионка мира в масс-старте; Пидгрушная – 12-я
Australian Open. Джокович стал чемпионом, обыграв Медведева
Анна Кривонос – серебряный призер в гонке преследования на четвертом этапе IBU




Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2021 (507)
Январь 2021 (456)
Декабрь 2020 (548)
Ноябрь 2020 (612)
Октябрь 2020 (574)
Сентябрь 2020 (610)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.