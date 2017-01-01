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Australian Open. Тим победил Кирьоса и вышел в 1/8 финала на Димитрова
Australian Open. Тим победил Кирьоса и вышел в 1/8 финала на ДимитроваВ Мельбурне (Австралия) на турнире «Большого шлема» Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Третья ракетка мира, 27-летний австриец Доминик Тим (3) в пяти сетах одолел 25-летнего австралийца Ника Кирьоса, занимающего в мировом рейтинге 47-е место, со счетом  4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 3 часа 21 минуту. Тим сделал три брейка из десяти возможных, Кирьос – два из восьми. На счету Доминика 14 эйсов, 57 виннерсов, одна двойная и 28 невынужденных ошибок. Австралиец выполнил 25 подач навылет, активно выиграл 52 розыгрыша, допустив две двойные и 47 невынужденных ошибок.

За выход в 1/4 финала Australian Open Доминик Тим сразится с болгарином Григором Димитровым (18).

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $61.056 000. 128 участников
Третий круг
Доминик Тим (Австрия, 3) – Ник Кирьос (Австралия) – 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4

Феликс Оже-Альясим (Канада, 20) – Денис Шаповалов (Канада, 11) – 7:5, 7:5, 6:3
Аслан Карацев (Россия, Q) - Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:3, 6:3
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