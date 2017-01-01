Australian Open. Тим победил Кирьоса и вышел в 1/8 финала на Димитрова

Вчера, 15:20 186 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на турнире «Большого шлема» Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Третья ракетка мира, 27-летний австриец Доминик Тим (3) в пяти сетах одолел 25-летнего австралийца Ника Кирьоса, занимающего в мировом рейтинге 47-е место, со счетом 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.



Теннисисты провели на корте 3 часа 21 минуту. Тим сделал три брейка из десяти возможных, Кирьос – два из восьми. На счету Доминика 14 эйсов, 57 виннерсов, одна двойная и 28 невынужденных ошибок. Австралиец выполнил 25 подач навылет, активно выиграл 52 розыгрыша, допустив две двойные и 47 невынужденных ошибок.



За выход в 1/4 финала Australian Open Доминик Тим сразится с болгарином



Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $61.056 000. 128 участников

Третий круг

Доминик Тим (Австрия, 3) – Ник Кирьос (Австралия) – 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4



Феликс Оже-Альясим (Канада, 20) – Денис Шаповалов (Канада, 11) – 7:5, 7:5, 6:3

Аслан Карацев (Россия, Q) - Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:3, 6:3 В Мельбурне (Австралия) на турнире «Большого шлема» Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 27-летний австриец(3) в пяти сетах одолел 25-летнего австралийца, занимающего в мировом рейтинге 47-е место, со счетом 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4.Теннисисты провели на корте 3 часа 21 минуту. Тим сделал три брейка из десяти возможных, Кирьос – два из восьми. На счету Доминика 14 эйсов, 57 виннерсов, одна двойная и 28 невынужденных ошибок. Австралиец выполнил 25 подач навылет, активно выиграл 52 розыгрыша, допустив две двойные и 47 невынужденных ошибок.За выход в 1/4 финала Australian Open Доминик Тим сразится с болгарином Григором Димитровым (18).Доминик Тим (Австрия, 3) – Ник Кирьос (Австралия) – 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4Феликс Оже-Альясим (Канада, 20) – Денис Шаповалов (Канада, 11) – 7:5, 7:5, 6:3Аслан Карацев (Россия, Q) - Диего Шварцман (Аргентина) – 6:3, 6:3, 6:3