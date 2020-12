Наоми Осака – спортсменка года по версии Associated Press

Третья ракетка мира, японка Наоми Осака признана спортсменкой года по версии Associated Press. В 2020 году теннисистка сумела добыть победу на US Open, завоевав свой третий титул турнира серии Большого Шлема и подтвердив звание лучшей японской теннисистки в истории.В комментарии изданию The West Осака заявила:«Мне было нелегко жить в изоляции от родных большую часть года, но мои проблемы нельзя даже сравнивать с тем, что у остальных. Мне было тяжело читать и смотреть новости о людях, которые пострадали от коронавируса, потеряли работу и психологическую устойчивость. Этот год был трудным для многих.А несправедливость полиции по отношению к Джорджу Флойду, Бреонне Тэйлор и другим просто разбила мне сердце. Я горжусь своей победой на US Open, но для меня важнее то, что люди заговорили о ключевых вещах».