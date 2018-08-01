Жиль Симон объяснил, почему болельщики больше любят Федерера, а не Джоковича

Вчера, 11:28 203 | Теннис

Французский теннисист Жиль Симон рассказал, почему, по его мнению, швейцарец



«Это нормально, что Федерера стараются всем „продать“, потому что он достоин восхищения. Но и Новаком Джоковичем можно восхищаться. Однако не стоит забывать, что он не Федерер.



Все хотели бы, чтобы Федерер стал величайшим игроком всех времён, потому что в первую очередь теннисиста любят за его игру. Затем происходит проецирование на личность. В случае с Федерером всё идеально. У Джоковича же всё не так. Его игра никого не заставляет мечтать, и он от этого страдает. Так было в финале Уимблдона с Федерером, когда все зрители болели против Новака. Должно быть, ему было нелегко.



Наверное, Джоковичу следовало тщательнее работать над своим образом. Ему следовало взять себе другую роль — «я буду побеждать всех благодаря незрелищной игре»", — цитирует Симона Tennis Head.



Линдси Вонн: Без Федерера теннис не будет прежним Французский теннисист Жиль Симон рассказал, почему, по его мнению, швейцарец Роджер Федерер вызывает большую симпатию у болельщиков, чем серб Новак Джокович «Это нормально, что Федерера стараются всем „продать“, потому что он достоин восхищения. Но и Новаком Джоковичем можно восхищаться. Однако не стоит забывать, что он не Федерер.Все хотели бы, чтобы Федерер стал величайшим игроком всех времён, потому что в первую очередь теннисиста любят за его игру. Затем происходит проецирование на личность. В случае с Федерером всё идеально. У Джоковича же всё не так. Его игра никого не заставляет мечтать, и он от этого страдает. Так было в финале Уимблдона с Федерером, когда все зрители болели против Новака. Должно быть, ему было нелегко.Наверное, Джоковичу следовало тщательнее работать над своим образом. Ему следовало взять себе другую роль — «я буду побеждать всех благодаря незрелищной игре»", — цитирует Симона Tennis Head.

По материалам: Чемпионат