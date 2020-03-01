На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Глава WTA Саймон: Возможно, мы увидим полные стадионы только в 2022 году
Глава WTA Саймон: Возможно, мы увидим полные стадионы только в 2022 годуПрезидент Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон не исключил, что полная заполняемость стадионов зрителями будет возможна лишь в 2022 году.

«Нам важно здоровье теннисистов, но при этом необходимо обеспечивать работу финансовых процессов в условиях отсутствия болельщиков на трибунах практически на всех турнирах. Ситуация, исходя из которой на трибунах будет лишь ограниченное число зрителей, думаю, с нами надолго. Возможно, мы увидим полные стадионы только в 2022 году», — цитирует Саймона Tennis Majors.

Ранее Стив рассказал о новой схеме распределения призовых на 2021 год и подвёл итоги 2020 года для мирового тенниса.

В 2020 году сезон в WTA-туре стартовал с турниров в Брисбене, Шэньчжэне и Окленде, однако сейчас в Китае и Новой Зеландии также введены строгие ограничения в связи с пандемией коронавируса. Поэтому WTA готова начать сезон в других странах.
www.sportonline.ua
По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

WTA планирует начать сезон 2021 года за пределами Австралии
Глава WTA рассказал о новой схеме распределения призовых
Гендиректор WTA Стив Саймон: теннис может гордиться тем, как пережил этот год
WTA подтвердила отмену турниров в Китае до конца года
Глава WTA: Мы реалисты и понимаем, что перерыв в туре может еще затянуться
Чемпионат мира по водным видам спорта перенесён на 2022 год
Руководители АТР и WTA поддержали предложение Федерера об объединении тура
Артем Прима: Я думаю, что нельзя привыкнуть к отсутствию зрителей
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Глава WTA Саймон: Возможно, мы увидим полные стадионы только в 2022 году
Гендиректор WTA Стив Саймон: теннис может гордиться тем, как пережил этот год
Глава WTA рассказал о новой схеме распределения призовых
Квалификация Australian Open пройдёт за пределами Австралии до 15 января
Украинский теннисист Поплавский пожизненно отстранён от посещения турниров и участия в них

Последние новости спорта

14:28

Тайсон Фьюри: Удары Уайлдера не потрясают, ты просто просыпаешься на канвасе 11 | Бокс

14:19

Боб Арум: Top Rank с удовольствием станет промоутером Усика 32 | Бокс

14:09

Усик: Если K2 предложит мне лучшие условия для заработка, я продолжу с ними контракт 44 | Бокс

14:00

Шеннон Бриггс оценил выступление Майка Тайсона в бою с Роем Джонсом 48 | Бокс

13:47

Боб Арум: Энтони Джошуа больше не элитный боец 68 | Бокс

12:17

Глава WTA Саймон: Возможно, мы увидим полные стадионы только в 2022 году 118 | Теннис

12:14

Гендиректор WTA Стив Саймон: теннис может гордиться тем, как пережил этот год 108 | Теннис

12:08

Глава WTA рассказал о новой схеме распределения призовых 107 | Теннис

12:03

Квалификация Australian Open пройдёт за пределами Австралии до 15 января 97 | Теннис

11:59

Украинский теннисист Поплавский пожизненно отстранён от посещения турниров и участия в них 108 | Теннис

Все новости

ВИДЕО

Ромен Грожан почти невредимым выходит из пламени (Видео)

Майк Тайсон vs Рой Джонс: дуэль взглядов (Видео)

Выхрист победил Соколовски по очкам (Видео боя)

Майк Тайсон на День благодарения съел ухо Роя Джонса (Видео)

Забавные моменты Итогового турнира ATP-2020 (Видео)

Как Медведев обыграл топ-тройку мирового рейтинга на Итоговом турнире ATP (Видео)

ATP Finals. Медведев обыграл Тима: обзор финального матча: видео



Топ-новости недели

Шведка Ханна Эберг выиграла спринт на втором этапе КМ; Валентина Семеренко - девятая
Тарьей Бё выиграл спринт на втором этапе КМ; Артем Прима – 20-й
Украинские «художницы» выиграли шесть медалей на домашнем чемпионате Европы
Формула 1. Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Майк Тайсон и Рой Джонс не определили победителя (+Видео)


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2020 (115)
Ноябрь 2020 (612)
Октябрь 2020 (574)
Сентябрь 2020 (610)
Август 2020 (561)
Июль 2020 (418)

2006-2020 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик баскетбол Биатлон бокс Василий Ломаченко Велошоссе видео видео лучших моментов видео-теннис Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон легкая атлетика Льюис Хэмилтон НБА Новак Джокович НХЛ Рафаэль Надаль регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Фигурное катание Формула 1 Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа
Показать все теги