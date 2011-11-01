Глава WTA рассказал о новой схеме распределения призовых

Глава WTA Стив Саймон рассказал о новой схеме распределения призовых на 2021 год.«Думаю, стоит отдать должное турнирам и игрокам за этот год. Компенсация призовых не вернётся на обычный уровень, — цитирует Саймона Tennis Majors. - Все наши игроки, безусловно, провели очень сложный год в финансовом плане. У турниров большие финансовые потери, они не получали прибыли.Конечно, мы не можем предоставлять те же суммы, что раньше. Мы пообщались с игроками и спросили их мнения о распределении призовых. Мы поработали вместе над этим вопросом. Игроки считают, что всё справедливо.Мы точно предоставим больше призовых участникам первых раундов и квалификации. Они пострадали больше всего. Стоит отдать должное игрокам, которые далеко продвигаются по турнирным сеткам. Они позволили нам пойти на этот шаг. Это позитивный момент».