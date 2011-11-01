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Глава WTA рассказал о новой схеме распределения призовых
Глава WTA рассказал о новой схеме распределения призовыхГлава WTA Стив Саймон рассказал о новой схеме распределения призовых на 2021 год.

«Думаю, стоит отдать должное турнирам и игрокам за этот год. Компенсация призовых не вернётся на обычный уровень, — цитирует Саймона Tennis Majors. - Все наши игроки, безусловно, провели очень сложный год в финансовом плане. У турниров большие финансовые потери, они не получали прибыли.

Конечно, мы не можем предоставлять те же суммы, что раньше. Мы пообщались с игроками и спросили их мнения о распределении призовых. Мы поработали вместе над этим вопросом. Игроки считают, что всё справедливо.

Мы точно предоставим больше призовых участникам первых раундов и квалификации. Они пострадали больше всего. Стоит отдать должное игрокам, которые далеко продвигаются по турнирным сеткам. Они позволили нам пойти на этот шаг. Это позитивный момент».
www.sportonline.ua
По материалам: Чемпионат
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