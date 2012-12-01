Отец Даяны Ястремской не исключил своего возвdращения в тренерский штаб дочери

Отец украинской теннисистки Даяны Ястремской Александр не исключил, что в сезоне-2021 вернётся в тренерский штаб дочери.«В новом сезоне я, возможно, вернусь в команду Даяны, по крайней мере я на это надеюсь. На данный момент у нас сложилась новая команда, очень позитивная, целеустремлённая. Для нас это главное! Хвастаться их достижениями нет смысла. Все достижения будут, всё покажет время. Сейчас мы делаем акцент на предсезонной подготовке и тяжёлой работе.Будем надеяться, что в WTA всё-таки найдут решения, которые позволят в такое трудное время проводить турниры. Наша главная задача сейчас — сохранять терпение и оставаться здоровыми. Уверен, что наше время ещё наступит!» — приводит слова Ястремского «Большой теннис Украины».