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Александр Зверев рассказал, на что ежегодно тратит заработанные деньги
Александр Зверев рассказал, на что ежегодно тратит заработанные деньгиНемецкий теннисист Александр Зверев сообщил, на что он каждый год позволяет себе потратить заработанные деньги, а также рассказал, как изменились его отношения с отцом, после того как в качестве тренера он пригласил испанца Давида Феррера.

«На что могу потратить заработанные деньги? Большое удовольствие мне доставляет ежегодно отправляться с семьёй в путешествия. Мы часто летаем на Мальдивы, — приводит слова Зверева Gala. - Мне также очень нравятся машины. Не так давно я приобрёл новую. Но в целом я не из тех, кто гонится за богатством.

Изменились ли наши отношения с отцом? Не думаю. Он продолжает принимать участие в тренировочном процессе, хотя его роль немного и изменилась. Он был тем человеком, кто вложил мне в руку ракетку. Он ездил со мной по всему миру, вместе мы провели бесчисленные часы на кортах. То, что у меня есть сейчас, было достигнуто во многом благодаря ему. Я никогда этого не забуду. Иногда просто возникает потребность в ином мнении. Но мнение отца и впредь будет важно для меня».
По материалам: Чемпионат
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