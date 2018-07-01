Александр Зверев рассказал, на что ежегодно тратит заработанные деньги

Немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, на что он каждый год позволяет себе потратить заработанные деньги, а также рассказал, как изменились его отношения с отцом, после того как в качестве тренера он пригласил испанца Давида Феррера.«На что могу потратить заработанные деньги? Большое удовольствие мне доставляет ежегодно отправляться с семьёй в путешествия. Мы часто летаем на Мальдивы, — приводит слова Зверева Gala. - Мне также очень нравятся машины. Не так давно я приобрёл новую. Но в целом я не из тех, кто гонится за богатством.Изменились ли наши отношения с отцом? Не думаю. Он продолжает принимать участие в тренировочном процессе, хотя его роль немного и изменилась. Он был тем человеком, кто вложил мне в руку ракетку. Он ездил со мной по всему миру, вместе мы провели бесчисленные часы на кортах. То, что у меня есть сейчас, было достигнуто во многом благодаря ему. Я никогда этого не забуду. Иногда просто возникает потребность в ином мнении. Но мнение отца и впредь будет важно для меня».