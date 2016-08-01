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Бенчич — о Федерере: У него всегда всё под контролем
Бенчич — о Федерере: У него всегда всё под контролемШвейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала возможность участия в Олимпийских играх в Токио в паре с соотечественником Роджером Федерером, а также поделилась мнением о Роджере.

«Хотела бы я выступить на Олимпиаде в Токио в паре с Роджером? Я готова, теперь дело за ним, — приводит слова Бенчич Aargauer Zeitung - На самом деле ещё ничего не решено, до окончательного решения пока далеко. Но, помимо турниров «Большого шлема», Олимпийские игры остаются для меня одной из моих главных целей – в одиночке, а может быть, и в миксте. Если мы будем здоровы, я бы хотела сыграть в паре с Роджером.

Он всегда держится очень спокойно, у него постоянно всё под контролем, я могла в этом убедиться на Кубке Хопмана. Он всегда умудряется всех поприветствовать. Для меня же уже слишком, когда два человека хотят от меня чего-то одновременно. Но, думаю, Роджер тоже не сразу к этому пришёл. В 23 он, наверное, тоже справлялся не со всем».
По материалам: Чемпионат
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