Бенчич — о Федерере: У него всегда всё под контролем

Вчера, 15:57 228 | Теннис

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала возможность участия в Олимпийских играх в Токио в паре с соотечественником



«Хотела бы я выступить на Олимпиаде в Токио в паре с Роджером? Я готова, теперь дело за ним, — приводит слова Бенчич Aargauer Zeitung - На самом деле ещё ничего не решено, до окончательного решения пока далеко. Но, помимо турниров «Большого шлема», Олимпийские игры остаются для меня одной из моих главных целей – в одиночке, а может быть, и в миксте. Если мы будем здоровы, я бы хотела сыграть в паре с Роджером.



Он всегда держится очень спокойно, у него постоянно всё под контролем, я могла в этом убедиться на Кубке Хопмана. Он всегда умудряется всех поприветствовать. Для меня же уже слишком, когда два человека хотят от меня чего-то одновременно. Но, думаю, Роджер тоже не сразу к этому пришёл. В 23 он, наверное, тоже справлялся не со всем».

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала возможность участия в Олимпийских играх в Токио в паре с соотечественником Роджером Федерером , а также поделилась мнением о Роджере.«Хотела бы я выступить на Олимпиаде в Токио в паре с Роджером? Я готова, теперь дело за ним, — приводит слова Бенчич Aargauer Zeitung - На самом деле ещё ничего не решено, до окончательного решения пока далеко. Но, помимо турниров «Большого шлема», Олимпийские игры остаются для меня одной из моих главных целей – в одиночке, а может быть, и в миксте. Если мы будем здоровы, я бы хотела сыграть в паре с Роджером.Он всегда держится очень спокойно, у него постоянно всё под контролем, я могла в этом убедиться на Кубке Хопмана. Он всегда умудряется всех поприветствовать. Для меня же уже слишком, когда два человека хотят от меня чего-то одновременно. Но, думаю, Роджер тоже не сразу к этому пришёл. В 23 он, наверное, тоже справлялся не со всем».

По материалам: Чемпионат